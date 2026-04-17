Incidente a Roncoferraro 47enne sbalzato fuori dall’auto | è gravissimo

Un incidente grave si è verificato giovedì sera intorno alle 20 a Roncoferraro, nel Mantovano. Un uomo di 47 anni è stato sbalzato fuori dalla propria auto, risultando in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Roncoferraro (Mantova), 17 aprile 2026 – Grave incidente, giovedì sera, verso le 20, a Roncoferraro, nel Mantovano. L’incidente. A scontrarsi, in via Stradello dei Pastori, sono state una Fiat 500 condotta da un 47enne ed una Peugeot 208 condotta da un 22enne. La dinamica. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che il conducente della Fiat 500 abbia iniziato la manovra di sorpasso della Peugeot mentre quest’ultimo veicolo stava svoltando a sinistra. Nel tentativo di evitare l’impatto con l’altra auto, il 47enne avrebbe sterzato verso sinistra, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro una struttura in cemento. L’urto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato fuori dal veicolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Roncoferraro, 47enne sbalzato fuori dall’auto: è gravissimo Notizie correlate Terribile incidente a Rivalta di Torino: muore sbalzato fuori dall'autoUn terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9. Incidente mortale sulla famosa strada italiana, 17enne sbalzato dall’auto. TerribileIl destino sa essere crudele e improvviso, capace di spezzare il filo della vita proprio quando il domani sembrava un orizzonte infinito e colmo di...