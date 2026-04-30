Incidente sulla Alberobello-Monopoli | auto esce di strada e finisce contro un albero tre feriti

Nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 113 tra Alberobello e Monopoli. Un’auto è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro un albero, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, sulla strada provinciale 113, nel tratto che collega Alberobello a Monopoli. Intorno alle 21 un’auto, una Lancia Y nera, è uscita di strada finendo contro un albero.Tre ragazzi incastrati nell’autoA bordo del veicolo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Monopoli-Alberobello: scontro tra due auto, una finisce fuori strada dopo l'impatto Incidente sulla provinciale, con l'auto contro un albero nella notte: morta una ragazza, tre feriti graviUn morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sulla Alberobello-Monopoli: auto esce di strada e finisce contro un albero, tre feriti; Auto fuori strada sulla Alberobello-Monopoli, tre feriti gravi: i ragazzi incastrati nelle lamiere; Bari, auto contro un albero sulla provinciale per Monopoli. Feriti tre ragazzi, uno di loro è in gravi condizioni; Monopoli, auto impatta contro un albero: tre feriti sulla Sp 113. Incidente sulla Strada Statale 16 a Monopoli: due auto coinvolte, una prende fuoco e si alza una densa colonna di fumoMONOPOLI - Un incidente si è verificato sulla Strada Statale 16 all’altezza di Monopoli, in direzione nord, nei pressi dell’uscita per Alberobello. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una de ... giornaledipuglia.com Scontro fra due auto sulla Alberobello-Castellana: morto Gaetano Mirizzi, 5 feriti in codice rossoÈ morto in un grave incidente stradale, proprio nel giorno del ricordo delle vittime sulla strada. Gaetano Mirizzi aveva 59 anni, residente a Putignano (Bari). È morto in uno schianto sulla strada ... bari.repubblica.it DUE GIORNI COL CUORE IN PUGLIA 1–2 GIUGNO | €190 Un weekend tra mare, borghi bianchi e sapori autentici della Puglia Polignano a Mare Cisternino Alberobello Monopoli Un viaggio pensato per farti staccare la spina e vivere la Puglia - facebook.com facebook