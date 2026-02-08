Incidente sulla provinciale con l' auto contro un albero nella notte | morta una ragazza tre feriti gravi

Questa notte, sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e, si è verificato un grave incidente. Un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero. Purtroppo, a perdere la vita è stata una ragazza giovane. Altri tre passeggeri sono rimasti feriti in modo serio e sono stati portati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare molto per salvare la giovane. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia successo.

Un morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, nel Barese. Un'auto è finita contro un albero, per motivi ancora da accertare. Impatto tremendo, tanto che il motore dell'auto è finito sbalzato a decine di metri di distanza. È morta una ragazza, tre sono i feriti in codice rosso. Sul posto le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo e hanno aiutato con i rilievi, visto il buio pesto.

