Incidente sul Raccordo Anulare all'alba | un morto code e rallentamenti anche sull'aurelia
Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul Raccordo Anulare, coinvolgendo tre veicoli e causando la morte di una persona. Sul luogo sono state chiuse alcune corsie, con lunghe code e rallentamenti che si sono estesi anche sulla statale Aurelia. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la circolazione.
Scontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia. Indagini della polizia in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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