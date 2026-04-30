Incidente sul Raccordo Anulare all'alba | un morto code e rallentamenti anche sull'aurelia

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul Raccordo Anulare, coinvolgendo tre veicoli e causando la morte di una persona. Sul luogo sono state chiuse alcune corsie, con lunghe code e rallentamenti che si sono estesi anche sulla statale Aurelia. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la circolazione.