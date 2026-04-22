Grande Raccordo Anulare di Roma chiuso per auto in fiamme traffico e code all'altezza Cassia

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è stata segnalata un'auto in fiamme al chilometro 13, provocando la chiusura della carreggiata. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, mentre il traffico si è intensificato con lunghe code in direzione di via Cassia. La strada rimane chiusa fino a nuove disposizioni.

Un'auto è in fiamme all'altezza del chilometro 13 del Grande Raccordo Anulare di Roma. Traffico e code all'altezza di via Cassia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e codeUn incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma ad altezza Tuscolana in carreggiata interna ha provocato traffico e lunghe code.

Veicolo in fiamme sul Raccordo, chiuso il tratto all'altezza dell'uscita CassiaA causa di un’autovettura in fiamme, il Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 13, in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; Scontro tra due auto sul Gra: morto un uomo di 35 anni, ferita la passeggera; Lavori sul Grande Raccordo Anulare: prossime chiusure e modifiche della viabilità; Incidente sul Gra, scontro fra due auto: morto un uomo di trentacinque anni, ferita una donna.

Grande Raccordo Anulare di Roma chiuso per auto in fiamme, traffico e code all’altezza CassiaIl Grande Raccordo Anulare di Roma è chiuso temporaneamente all'altezza di via Cassia lungo entrambe le direzioni per un'auto in fiamme. È successo intorno alle ore 19 di oggi, mercoledì 22 aprile. fanpage.it

Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita graveUn uomo è morto sul grande raccordo anulare di Roma in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. La notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore. A perdere ... romatoday.it

Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave ift.tt/rxMSEo7 x.com