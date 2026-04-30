Incidente sul lungomare Colombo | centauro ferito accertamenti in corso

Un incidente si è verificato oggi sul Lungomare Colombo di Salerno, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al centauro rimasto ferito, mentre le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni dell'uomo o sulle cause dell’incidente.

Ennesimo sinistro, sul Lungomare Colombo di Salerno: oggi, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso dai sanitari per le cure del caso. Danni anche alla vettura coinvolta.Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sul lungomare Colombo nella notte: investiti due minoriTensione, a Salerno, poco dopo la mezzanotte di ieri, quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito due minori che stavano... Leggi anche: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO] Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lungomare Colombo, lavori finiti entro giugno; Tornano i parcheggi estivi a pagamento sul lungomare, le tariffe del 2026; Carini, ancora una demolizione sul lungomare Cristoforo Colombo; Via Cristoforo Colombo, violento schianto tra triciclo e auto: feriti gravemente due motociclisti. Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave soccorso con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio. Incidente ... romatoday.it Taffico in tilt a Roma dopo un incidente che blocca il nodo A24: info utili e percorsi alternativi https://canaledieci.it/2026/04/30/incidente-manda-in-tilt-il-traffico-a-roma-chiuso-il-nodo-a24-il-tratto-interessato/ - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com