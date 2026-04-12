Incidente sul lungomare Colombo nella notte | investiti due minori

Nella notte a Salerno, un'auto ha investito due minori mentre attraversavano la strada lungo il lungomare Colombo, nei pressi del civico 50. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte e ha coinvolto i due giovani nel punto preciso in cui si trova l’incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.