Incidente sul lungomare Colombo nella notte | investiti due minori
Nella notte a Salerno, un'auto ha investito due minori mentre attraversavano la strada lungo il lungomare Colombo, nei pressi del civico 50. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte e ha coinvolto i due giovani nel punto preciso in cui si trova l’incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.
Tensione, a Salerno, poco dopo la mezzanotte di ieri, quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito due minori che stavano attraversando la strada, in via Lungomare Colombo, all’altezza del civico 50. Immediato il primo soccorso da parte dei volontari del settore.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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