Incidente sul lavoro a Tizzano Val Parma | operaio trasportato in elisoccorso

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro nella frazione Moragnano di Tizzano Val Parma, lungo la strada della Casa Forte. Un operaio è rimasto coinvolto e, dopo l'intervento dei soccorsi, è stato trasportato in elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Tizzano Val Parma, nella località Moragnano, lungo strada della Casa Forte. Poco dopo le 17, in un cantiere edile all’interno di un podere, un operaio sulla quarantina è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un carico che si sarebbe.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro a Castel San Niccolò, uomo di 49 anni trasportato in elisoccorso a CareggiPalestra H24? Sì, ma occhio alla schiena! Confartigianato: ‘Meglio un istruttore vero che un badge alla porta Oh, levate quell’acqua ferma! Il... Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedaleIl fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese.