Incidente sul lavoro a Ponte Valentino | non ce l’ha fatta l’operaio caduto ieri

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri a Ponte Valentino, quando un operaio è caduto da un’altezza di circa sette metri. Nelle prime ore di oggi, le forze sanitarie hanno comunicato il decesso dell’uomo, avvenuto poco dopo il ricovero. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze precise.

Tempo di lettura: < 1 minuto È morto nelle prime ore di oggi l’operaio precipitato da un’altezza di circa 7 metri nella tarda mattinata di ieri. L’uomo mentre era intento ad installare pannelli solari presso un’Azienda dell’area industriale di Ponte Valentino alle porte del capoluogo, è caduto per il cedimento del solaio. Subito trasportato dal 118 presso l’ Ospedale San Pio in codice rosso, per l’uomo la prognosi era riservata a causa delle gravissime ferite riportate. Nonostante il prodigarsi dei sanitari l’operaio ha cessato di vivere. I carabinieri della Compagnia di Benevento hanno avviato le indagini per accertarne le cause. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sul lavoro a Ponte Valentino: non ce l’ha fatta l’operaio caduto ieri Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 3 di 3 Notizie correlate Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggioModena, 19 marzo 2026 – Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8,45, nel centro storico di Modena. Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoroL'articolo Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.