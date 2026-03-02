Siderurgico di Taranto | morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro

Un operaio di 36 anni è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro presso un'azienda siderurgica di Taranto. L'uomo è caduto da un'altezza di circa dieci metri durante il turno di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

