Incidente sul lavoro | morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggio

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Modena alle 8,45, coinvolgendo un operaio di circa 60 anni. L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione presso l’ex Banca d’Italia, è caduto da un ponteggio e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Modena, 19 marzo 2026 – Tragedia sul lavoro questa mattina alle 8,45, nel centro storico di Modena. Un operaio di circa 60 anni impegnato nel cantiere per la ristrutturazione dell'ex Banca d'Italiano ha perso la vita, pare cadendo da un ponteggio. L’infortunio è avvenuto in via Carmelitane Scalze, infatti il cantiere è quello che riguarda i lavori di restauro dello storico palazzo Boschetti, che si trova all'incrocio con Corso Canalgrande. Sul posto i soccorsi e la polizia. Ma i sanitari dell’ambulanza non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo. Seguiranno accertamenti sulla dinamica dell’infortunio. Notizia in aggiornamento 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggio Articoli correlati Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoroL'articolo Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie. Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muoreLa vittima un uomo di 40 anni, sposato e padre di due figli, impegnato in alcuni lavori sul capannone di un'attività privata di via Emiro Giafar. Palermo. Tragedia al Policlinico: muore operaio caduto dal ponteggio Altri aggiornamenti su Incidente sul lavoro morto un operaio... Temi più discussi: Chi era Paolo Gaggero, morto nell'incidente sul lavoro a Bolzaneto; Tragedia sul lavoro a Ruvo: imprenditore 72enne muore schiacciato nella sua azienda; Infortunio sul lavoro a Bolzaneto, operaio muore schiacciato da un macchinario; Cade nel vuoto, muore lavoratore senza documenti nel Casertano. Incidente sul lavoro: morto un operaio di 60 anni caduto da un ponteggioL’uomo era impegnato nel cantiere per la ristrutturazione dell'ex Banca d'Italiano. Sul posto i soccorsi e la polizia ... ilrestodelcarlino.it Mattia morto sul lavoro a Montebelluna: operai condannati, vertici assolti. Mamma: Dolore che non fa respirareLa sentenza del tribunale di Treviso in merito alla morte di Mattia Battistetti, 23enne morto schiacciato da gru nel 2021: assolti il responsabile dei ... fanpage.it INCIDENTE IN FRIULI | sbanda con l'auto e finisce fuori strada: conducente incastrato --> https://www.nordest24.it/premariacco-incidente-sp19-conducente-incastrato - facebook.com facebook In #FiPiLi, 4 km di coda per incidente al km 26+000 ca tra Empoli est ed Empoli in direzione mare #viabiliTOS x.com