Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla Provinciale 35, nei pressi di Pezzolo, il 28 aprile. Uno di loro è un minorenne. Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato tra un’auto e uno scooter. I feriti sono stati trasportati al Policlinico e hanno riportato fratture. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

? Cosa sapere Due giovani, un minorenne, feriti su Provinciale 35 verso Pezzolo il 28 aprile.. I feriti al Policlinico con fratture dopo lo scontro tra auto e scooter.. Due giovani, tra cui un minorenne, sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico dopo lo scontro avvenuto intorno alle 13:15 di oggi, 28 aprile 2026, sulla Provinciale 35 in direzione Pezzolo. Il brutto incidente si è consumato nel primo pomeriggio lungo il tratto stradale che collega la zona verso Pezzolo, quando un ciclomotore e un’automobile si sono finiti l’uno contro l’altro. Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati sul posto, la dinamica ha il coinvolgimento dei due mezzi in un punto caratterizzato da una pendenza: lo scooter stava scendendo il tratto stradale mentre l’auto procedeva in senso opposto, risalendo la via.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro su Provinciale 35: due giovani feriti tra auto e scooter

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