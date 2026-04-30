Incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia | il mezzo si schianta lui trovato illeso nell’erba

Un incidente aereo si è verificato in Francia coinvolgendo un imprenditore italiano e un altro uomo a bordo di un aereo da turismo. L’aereo si è schiantato, ma entrambi i presenti sono stati trovati illesi a terra, in un’area erbosa. L’incidente ha causato danni al velivolo, mentre le autorità stanno svolgendo i controlli necessari per chiarire le cause dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

L'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro solo lievi ferite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate New York, incidente a LaGuardia: aereo si schianta contro mezzo dei pompieriABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro in pista e aeroporto chiuso Grave incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un aereo si è scontrato con un... Collisione in pista a New York: aereo si schianta contro un mezzo di soccorso. Aeroporto LaGuardia chiusoL’aeroporto LaGuardia di New York è stato teatro di una grave collisione sulla pista tra un jet regionale dell’Air Canada, proveniente da Montreal, e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; VIDEO | Il patron del Gruppo ex Calzedonia coinvolto in un incidente aereo in Francia; Incidente aereo per Sandro Veronesi in Francia: illesi lui e il pilota; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba. Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illesoSolo lievi ferite per il patron del gruppo Oniverse e per il compagno di volo mentre sorvolava i Pirenei: sono stati guidati nelle manovre di emergenza dai gendarmi ... corrieredelveneto.corriere.it Corriere della Sera. . Un grande spavento, che solo la prontezza di riflessi e l’efficienza dei sistemi di sicurezza sono riusciti a contenere entro i confini di un brutto ricordo. Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente a - facebook.com facebook