Incidente aereo in Francia a bordo c’era Sandro Veronesi | l’imprenditore è illeso nonostante lo schianto

Nel pomeriggio del 24 aprile, un incidente aereo si è verificato in Francia coinvolgendo Sandro Veronesi, presidente di un gruppo imprenditoriale. L’impatto non ha causato feriti tra i passeggeri, e Veronesi è uscito illeso. Le cause dell’incidente non sono ancora state ufficialmente chiarite. Il volo si sarebbe verificato in condizioni di emergenza, ma la situazione si è risolta senza conseguenze gravi grazie alla prontezza dell’equipaggio e a una manovra fortuita.

Un volo che poteva avere conseguenze di gran lunga peggiori, evitate da una coincidenza provvidenziale e dalla prontezza di riflessi: sono stati momenti di terrore per Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse che nel pomeriggio del 24 aprile è rimasto coinvolto in un incidente aereo. L’imprenditore – patron di Calzedonia, Tezenis e Intimissimi e grande appassionato di volo e aviazione- si trovava a bordo di un monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni. Erano circa le 16 e il velivolo stava sorvolando la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici quando a un certo punto qualcosa è andato storto e l’aereo ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente aereo in Francia, a bordo c’era Sandro Veronesi: l’imprenditore è illeso nonostante lo schianto Notizie correlate Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro... L’incidente aereo all’imprenditore Veronesi: salvo grazie al paracadute balisticoSandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre sorvolava la zona di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; VIDEO | Il patron del Gruppo ex Calzedonia coinvolto in un incidente aereo in Francia; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui illeso; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: trovato disteso sull'erba con il compagno di volo. Stanno bene. Paura nei cieli in Francia: incidente aereo per Sandro Veronesi, come staIl presidente del gruppo Oniverse, Sandro Veronesi, è rimasto coinvolto in un incidente aereo in Francia mentre si trovava a bordo di un velivolo da turismo. notizie.it Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro solo ... fanpage.it Il patron di Calzedonia Sandro Veronesi si schianta in aereo: il guasto, la manovra di emergenza, i soccorsi – Che cosa sappiamo Il manager fra i più ricchi del mondo nella classifica Forbes stava sorvolando i Pirenei - facebook.com facebook Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba x.com