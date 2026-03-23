L’aeroporto LaGuardia di New York è stato teatro di una grave collisione sulla pista tra un jet regionale dell’Air Canada, proveniente da Montreal, e un veicolo di emergenza della Port Authority. L’incidente, avvenuto nella tarda serata di domenica 22 marzo 2026, ha causato il ferimento critico di due agenti di polizia e la chiusura immediata dello scalo aeroportuale del Queens. Le autorità aeroportuali e i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza mentre i video dei testimoni mostravano il muso del velivolo pesantemente danneggiato e sollevato da terra. Wtf Laguardia Airport pic.twitter.comGbDdMtsuVG — Diego (@dieggorria) March 23, 2026... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Collisione in pista a New York: aereo si schianta contro un mezzo di soccorso. Aeroporto LaGuardia chiuso

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