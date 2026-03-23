ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro in pista e aeroporto chiuso. Grave incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un aereo si è scontrato con un mezzo dei vigili del fuoco in pista. Il veicolo di emergenza stava procedendo a velocità sostenuta per intervenire su una criticità quando è avvenuto l’impatto. Secondo le prime informazioni diffuse da media locali, i due piloti sarebbero morti, mentre si registrano diversi feriti. A seguito dell’accaduto, lo scalo è stato immediatamente chiuso. La dinamica dello schianto. L’incidente si è verificato intorno alle 5:30 italiane di oggi, lunedì 23 marzo. Il velivolo coinvolto è un CRJ-900 di Air Canada, operato dalla compagnia regionale Jazz, che si è scontrato violentemente con il mezzo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - New York, incidente a LaGuardia: aereo si schianta contro mezzo dei pompieri

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Incidente su una pista all'aeroporto LaGuardia di New York, voli sospesi x.com