Incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’ tre morti | ferito un bambino

Un grave incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’ ha causato la morte di tre persone e il ferimento di un bambino. L’incidente si è verificato questa mattina tra le uscite di Mestre e Marghera, coinvolgendo due auto in un frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti dai veicoli, ma purtroppo non hanno potuto salvare i tre che sono deceduti sul colpo. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.

(Adnkronos) – Gravissimo incidente nel Veneziano, con un bilancio di tre morti e un bambino ferito. La strada statale 14 ‘della Venezia Giulia’ è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del comune di Venezia. Il traffico è stato deviato, dal km 10,500 al km 12,000, lungo la viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Cade la campionessa, cade lo skiman, poi la Svezia rimonta ed è argento alle Olimpiadi. Cos’è successo nella staffetta sci di fondo Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

