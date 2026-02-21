Bambino di 5 mesi sbatte la testa | trasportato al Regina Margherita in condizioni critiche

Un bambino di 5 mesi ha sbattuto la testa durante un incidente in casa e ora si trova in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino. La famiglia ha chiamato i soccorsi appena ha visto il piccolo in difficoltà. I medici stanno cercando di stabilizzare il bambino e capire l’entità delle ferite. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto. La scena si è svolta nel soggiorno della famiglia.

Un bambino di 5 mesi è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni critiche a seguito di un incidente domestico. I sanitari del 118 e i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio in un'abitazione, in frazione Pessione a Chieri, per prestare soccorso a una donna e al piccolo di 5 mesi. Secondo la ricostruzione dei militari, il bimbo, che si trovava in braccio alla madre, ha sbattuto la testa quando la donna è stata colta da un malore. Ora la madre è in stato di shock.