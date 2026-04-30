Incidente a Lodi Vecchio | gravissimo un 15enne sbalzato dalla moto mentre torna da scuola trasportato d’urgenza a Bergamo

Nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile, nel Lodigiano, si è verificato un grave incidente stradale. Un ragazzo di 15 anni, che tornava da scuola, è stato sbalzato dalla moto su cui viaggiava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il primo pomeriggio di giovedì 30 aprile nel Lodigiano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-moto a Lodi Vecchio, coinvolto un 15enne che tornava da scuola: è gravissimo Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto, ferito il pilota: indagini in corso. Incidente a Lodi Vecchio lungo la strada Vecchia Monzasca, gravissimo 15enne in moto(6mi-lorenteggio.com) Lodi, 30 aprile 2026 – Intorno alle ore 13.20, lungo la strada Vecchia Monzasca, è stato riferito motociclista di 15 anni rinvenuto sbalzato in un campo. Non noto se a seguito di ... mi-lorenteggio.com Incidente sulla sp 115 a Lodi Vecchio: arriva l’elisoccorso per un 15enneSchianto tra la strada Vecchia Monzasca e la sp115 a Lodi Vecchio, per un adolescente interviene l’elisoccorso. Non solo un equipaggio della Croce Casalese e automedica ma anche un velivolo alzatosi i ... ilcittadino.it