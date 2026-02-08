Incidente a Torino Mirafiori Sud | auto storica da 100mila euro prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta colonna di fumo visibile da distante

Un'auto storica da circa 100mila euro si è incendiata mentre percorreva corso Unione Sovietica a Torino, creando panico tra i passanti. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Barbera e via Biscaretti di Ruffia, dove la Lancia Delta Hf integrale, una vettura da rally prodotta tra il 1991 e il 1995, ha preso fuoco improvvisamente. Il fuoco ha inghiottito completamente il veicolo, lasciando dietro di sé una colonna di fumo visibile da lontano.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme. Problemi di viabilità nella zona Caos all'ora di pranzo di oggi, domenica 8 febbraio 2026, in corso Unione Sovietica a Torino. All'altezza dell'incrocio con via Barbera e via Biscaretti di Ruffia un'auto storica Lancia Delta Hf integrale da rally (prodotta dalla casa torinese tra il 1991 e il 1995, che con la colorazione giallo ginestra o giallo Ferrari ha un valore compreso tra gli 80mila e i 200mila euro) ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Dal veicolo si è sprigionata una cortina di fumo nero visibile da distante.🔗 Leggi su Torinotoday.it

