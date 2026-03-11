Inchiesta Urbanistica Milano sequestrato il cantiere di via Papiniano e accolto ricorso pm | ‘Dal 2024 non c’è buona fede

Un cantiere in via Papiniano a Milano è stato sequestrato nell’ambito di un’inchiesta urbanistica. La Procura ha accolto un ricorso e ha stabilito che, a partire dal 2024, non si può considerare in buona fede l’attività dei costruttori coinvolti, che potrebbero aver abusato di Scia, effettuato ristrutturazioni o realizzato palazzi nei cortili senza conformità.

Per i costruttori di Milano che potrebbero aver abusato di Scia, ristrutturazioni, piani attuativi, palazzi nei cortili, non c'è buona fede. Non dal febbraio 2024. Quando per la prima volta un gip, la dottoressa Daniela Cardamone, ha sposato pienamente la linea della Procura di Milano su abusi edilizi e lottizzazioni abusive per torri e grattacieli. Da quel momento tutti gli "operatori del settore" e addirittura i "comuni cittadini" vengono conoscenza delle indagini e dei rischi annessi e connessi. Con il Comune che il 23 febbraio di quell'anno delibera di orientare l'attività urbanistica e gli iter edilizi alle indicazioni dei giudici penali.