inchiesta beic a precesso le due archistar boeri e zucchi e palazzo marino non si costituisce parte civile

Le archistar Stefano Boeri e Mario Zucchi sono state chiamate in tribunale per l’inchiesta sulla gara internazionale per la progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Milano, accusate di turbativa d’asta e falso. Il procedimento giudiziario si è aperto dopo che sono emerse irregolarità nelle procedure di selezione, mentre il Comune di Milano, rappresentato da Palazzo Marino, ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo.

Turbativa d’asta e falso per la gara internazionale di progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Porta Vittoria a Milano. Sono le accuse per le quali ieri gli archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi dovranno affrontare un processo. Lo ha deciso il gup di Milano, Fabrizio Filice, che al termine dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio il presidente della Triennale e altri 5 imputati fra gli architetti Pier Paolo Tamburelli, Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Andrea Caputo. Anonimato violato. Il processo inizierà il prossimo 7 aprile davanti alla seconda sezione del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In occasione dell’udienza predibattimentale relativa alla Beic, né il Comune di Milano né la Fondazione Beic si sono costituiti parti civili contro gli indagati, tra cui gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi.

