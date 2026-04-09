Una recente vicenda giudiziaria legata all’urbanistica a Milano ha portato alla decisione di coinvolgere i cittadini come parte civile al posto del Comune in un procedimento relativo a un intervento edilizio nel quartiere Aspromonte. Si tratta di un caso che potrebbe avere ripercussioni sulle modalità di partecipazione e sulle future pratiche legali in ambito urbanistico nella città, segnando un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti dell’amministrazione.

Una rivoluzione forse no, ma sicuramente un precedente destinato a pesare non poco in tutti i procedimenti futuri dell’urbanistica milanese (e a cancellare l’immobilità scelta da palazzo Marino nei vari fascicoli). È quello stabilito ieri nel processo per abusi edilizi, lottizzazione abusiva, falso e corruzione al palazzo ‘ Hidden Garden ‘ di Bluestone in piazza Aspromonte, dove la gup, Maria Beatrice Parati, nell’udienza preliminare, ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall’avvocata Veronica Dini per conto di 24 cittadini che si sono presentati in giudizio, considerata l’“inerzia” del Comune di Milano. L’ok della giudice all’innovativa “azione popolare”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica a Milano, il precedente al processo Aspromonte che inguaia Palazzo Marino: i cittadini parte civile al posto del Comune

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Oggi alle ore 16:30 si svolgerà il Consiglio Comunale, a Palazzo Marino. La seduta inizierà con gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno delibere per debiti fuori bilancio, gli ordini del giorno collegati alle delibere su Tariffe dei civ - facebook.com facebook

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