Un procedimento giudiziario riguarda un ex designatore della Commissione arbitrale nazionale, con particolare attenzione al Manuale VAR e alle sue applicazioni. Il regolamento vigente viene analizzato nel dettaglio, evidenziando come le norme siano applicate nel contesto delle indagini. Nel frattempo, la squadra di calcio di riferimento osserva da lontano, mentre le autorità continuano a esaminare le accuse di frode sportiva che coinvolgono il settore arbitrale.

Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Inzaghi non ci sta: «Scioccato dall’inchiesta arbitri, Inter penalizzata! Fui io a tenere Dimarco, su Zielinski ne ho lette tante» Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Sensi rivela: «Volevo smettere, grazie a mia moglie non mollai.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta Rocchi, il Manuale VAR viene incontro all’ex designatore: cosa dice il regolamento

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