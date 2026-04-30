Un’indagine approfondisce le linee guida del Manuale VAR, che autorizza l’intervento del supervisore solo in determinate circostanze particolari. La questione si focalizza sui criteri precisi per l’attivazione di questa figura e su eventuali novità rispetto alle procedure standard. La verifica si concentra sulla normativa vigente e sui casi in cui il supervisore può intervenire, sollevando interrogativi sulla prassi adottata durante le partite recenti.

di Alberto Petrosilli Inchiesta Rocchi, possibile svolta: il Manuale VAR prevede l’intervento del supervisore in alcuni casi specifici. Ecco quali. L’ Inter segue con estrema attenzione le rivelazioni del Corriere dello Sport che potrebbero ribaltare l’inchiesta sulla frode sportiva. Mentre la proprietà Oaktree attende la verità processuale, emerge l’esistenza di un «Manuale VARarbitro» di 32 pagine che potrebbe scagionare Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inchiesta Rocchi: il Manuale VAR autorizza l’intervento del supervisore?. Secondo il quotidiano, il regolamento tecnico dell’AIA prevede esplicitamente la figura dell’«Osservatore VAR» con il compito di intervenire qualora vi sia un «chiaro rischio di un’errata applicazione del protocollo».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Rocchi: il Manuale VAR autorizza l’intervento del supervisore in casi eccezionali? Possibile clamorosa svolta

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