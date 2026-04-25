Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della Commissione arbitri con effetto immediato, annunciando l’intenzione di tornare più forte. Contestualmente, è stato iscritto nel registro degli indagati anche il supervisore del settore, il quale figura tra le persone coinvolte nell’indagine in corso. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sul settore arbitrale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle azioni intraprese.

Gianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Can con effetto immediato. La notizia arriva poche ore dopo la notifica dell’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva e dopo una giornata in cui si sono accumulati i tre capi di imputazione rivelati dall’Agi — designazioni “combinate” a favore dell’Inter e pressioni sul Var — l’intervento del ministro Abodi che ha chiesto informazioni formali al Coni, e la richiesta della Procura generale dello Sport a Chiné di rendere conto dell’archiviazione della denuncia di Rocca. La dichiarazione di Rocchi. In una nota all’Ansa, Rocchi ha scritto: «In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can».🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi si autosospende: “Tornerò più forte”. Indagato anche il supervisore Var Gervasoni

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