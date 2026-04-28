Un’indagine in corso nel settore del calcio ha portato all’autosospensione e alla sostituzione di due arbitri principali, mentre altri due addetti al Var sono finiti sotto indagine. Le autorità investigative hanno comunicato che l’inchiesta riguarda esclusivamente alcune partite passate, per un totale di quattro o cinque incontri, e che nessun rappresentante dell’Inter è coinvolto tra gli indagati. La vicenda sta attirando l’attenzione nel mondo sportivo.

Milano, 28 aprile 2026 – L’indagine che sta scuotendo il mondo del calcio non riguarderebbe partite di questa stagione e sarebbe relativa solo a 4-5 match, fanno sapere fonti investigative; in più, non ci sarebbe nessuno dell’Inter tra gli indagati. Il giorno più atteso è dopodomani, giovedì, quando ci sarà il primo interrogatorio chiesto dal pm Maurizio Ascione: convocati il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, loro saranno i primi sentiti dalla procura. https:www.quotidiano.netcronacaarbitro-daniele-minelli-p74ycg6c Gli indagati . Al momento, si sa che nell’inchiesta sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva, oltre a Rocchi e Gervasoni, anche gli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, mentre Daniele Paterna è indagato per false informazioni al pm.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inchiesta sugli arbitri, Rocchi e Gervasoni autosospesi e sostituiti. Indagati anche gli addetti al Var

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