Inchiesta arbitri lo spettro delle sanzioni si sposta sulla stagione 2026 2027 Le ultime novità

La Procura di Milano ha deciso di posticipare le eventuali sanzioni agli arbitri alla stagione 20262027. Questa scelta, annunciata di recente, interrompe temporaneamente le indagini in corso e permette alle classifiche del prossimo campionato di rimanere invariate. Le nuove disposizioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano le procedure legate alle sanzioni e alle conseguenze disciplinari. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche o sui possibili provvedimenti futuri.

di Lorenzo Vezzaro Inchiesta arbitri: i tempi lunghi della Procura di Milano mettono al riparo le classifiche del prossimo campionato. Il mondo del calcio italiano continua a seguire con apprensione l’evoluzione della cosiddetta inchiesta arbitri, un filone giudiziario che sta minacciando la stabilità del sistema. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’impatto sportivo di questa vicenda non sarà immediato. Le indiscrezioni suggeriscono infatti che la stagione 20252026 non verrà toccata da provvedimenti disciplinari, poiché l’iter della giustizia ordinaria richiederà ancora molti mesi prima di poter trasmettere gli atti alla Procura Federale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, lo spettro delle sanzioni si sposta sulla stagione 2026/2027. Le ultime novità Notizie correlate Nuova Audi A3 2027-2028: le ultime novità sulla media tedescaLa futura Audi A3, prevista per il debutto tra il 2027 e il 2028, segnerà una svolta storica per il modello: sarà, con ogni probabilità,... Caso Rocchi LIVE, inchiesta arbitri si allarga: Gervasoni pronto a rispondere al pm, le ultime newsCaso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arbitri, l'Uefa può punire l'Italia: a rischio la partecipazione nelle Coppe e l'assegnazione degli Europei del 2032; Privilegi, soldi e voti sulle prestazioni a fine gara. Il dossier sul sistema Rocchi; Caso Rocchi, le pagelle senza meritocrazia per far avanzare di carriera gli arbitri amici e affossare i non graditi; Calciopoli 2, lo spettro: Rocchi sceglieva arbitri graditi all’inter. Inchiesta arbitri, Gervasoni viene ascoltato da pm. Rocchi non si presentaIn corso l'interrogatorio per il supervisore VAR, che si è autosospeso ed è indagato per frode sportiva. Assente invece l’ormai ex designatore Gianluca Rocchi: l'appuntamento è stato cancellato perché ... tg24.sky.it Il sistema arbitri nel mirino del pm. Ecco le carte dell’inchiestaL'inchiesta sugli arbitri travolge i vertici Aia: Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sono indagati per frode sportiva a Milano. stylo24.it Caso Inchiesta arbitri Inter-Roma e il rigore su Bisseck: cosa è emerso - facebook.com facebook #Gravina su inchiesta arbitri: "Serve garantismo e non fango. #FIGC No a commissariamento" #SkySport x.com