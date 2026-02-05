Nuova Audi A3 2027-2028 | le ultime novità sulla media tedesca
La nuova Audi A3 2027-2028 si prepara a cambiare tutto. La casa tedesca ha annunciato che il modello, in arrivo tra qualche anno, sarà quasi certamente solo elettrico. Si aspetta un’auto più moderna, senza motori a combustione, pronta a sfidare i competitor nel segmento delle medie. La casa di Ingolstadt punta molto su questa novità, che potrebbe rivoluzionare anche le vendite e il modo di guidare una vettura compatta.
La futura Audi A3, prevista per il debutto tra il 2027 e il 2028, segnerà una svolta storica per il modello: sarà, con ogni probabilità, esclusivamente elettrica. Sebbene Audi abbia recentemente aggiornato l’attuale generazione (8Y) con un restyling nel 2024, la “prossima” A3 sarà costruita su basi completamente nuove. Ecco tutto quello che sappiamo finora: 1. Motorizzazioni: Solo Elettrica (A3 e-tron). Audi ha confermato che dal 2026 lancerà sul mercato globale solo nuovi modelli 100% elettrici. Questo significa che la quinta generazione dell’A3 dirà addio ai motori benzina (TFSI) e diesel (TDI). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Approfondimenti su Audi A3
Nuova Audi A2 e-tron, ultime informazioni e foto della nuova elettrica
Scopri le ultime novità sulla nuova Audi A2 e-tron, l’auto elettrica prevista per il lancio a metà 2026, con possibili vendite dal 2027.
Nuova Audi Q8 2027: foto ed info del nuovo. Sarà ancora termica
Ultime notizie su Audi A3
Argomenti discussi: Nuova RS5: la svolta plug-in hybrid secondo Audi Sport.
Nuova Audi TT: il suo ritorno potrebbe avvenire nel 2027? [VIDEO RENDER]Nuova Audi TT è l’ipotetica nuova generazione del mitico modello a cui Audi ha staccato la spina circa un anno e mezzo fa dopo 3 generazioni. Inizialmente si era pensato che questa auto non avrebbe ... motorionline.com
Distintivo, dinamico e intelligente. Il nuovo SUV coupé Audi nella colorazione Marrone Madeira Opaco sprigiona carattere e potenza in ogni singolo dettaglio Nuova Audi Q3 Sportback disponibile in pronta consegna Per maggiori informazioni chiama lo facebook
Nuova Audi A2 e-tron 2026, la compatta elettrica prende forma e prepara il debutto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.