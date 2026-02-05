La nuova Audi A3 2027-2028 si prepara a cambiare tutto. La casa tedesca ha annunciato che il modello, in arrivo tra qualche anno, sarà quasi certamente solo elettrico. Si aspetta un’auto più moderna, senza motori a combustione, pronta a sfidare i competitor nel segmento delle medie. La casa di Ingolstadt punta molto su questa novità, che potrebbe rivoluzionare anche le vendite e il modo di guidare una vettura compatta.

La futura Audi A3, prevista per il debutto tra il 2027 e il 2028, segnerà una svolta storica per il modello: sarà, con ogni probabilità, esclusivamente elettrica. Sebbene Audi abbia recentemente aggiornato l’attuale generazione (8Y) con un restyling nel 2024, la “prossima” A3 sarà costruita su basi completamente nuove. Ecco tutto quello che sappiamo finora: 1. Motorizzazioni: Solo Elettrica (A3 e-tron). Audi ha confermato che dal 2026 lancerà sul mercato globale solo nuovi modelli 100% elettrici. Questo significa che la quinta generazione dell’A3 dirà addio ai motori benzina (TFSI) e diesel (TDI). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Audi A3 2027-2028: le ultime novità sulla media tedesca

