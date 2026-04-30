Inchiesta arbitri l’interrogatorio di Gervasoni è terminato quattro ore Ha negato tutto Live

Oggi si è concluso l’interrogatorio di quattro ore di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso e indagato per frode sportiva. Si è presentato presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano, dove ha negato tutte le accuse a suo carico. L’inchiesta, condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione, riguarda presunte irregolarità nelle partite arbitrate e nelle attività legate alla gestione del VAR.

Giornata decisiva nell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pm Maurizio Ascione: Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva, si è presentato alla caserma della Guardia di Finanza di Milano per l’interrogatorio. Gianluca Rocchi, l’altro grande protagonista dell’inchiesta, ha invece scelto di non presentarsi. Seguiamo gli aggiornamenti in diretta. 15.04 – È terminato l’interrogatorio di Gervasoni L’avvocato Ducci e Gervasoni hanno confermato che si è parlato solo di Salernitana-Modena. Lui ha negato di essere presente perché le palazzine sono diverse, Serie A e Serie B. Una domanda gli è stata fatta per Inter-Roma, lui ha negato di essere intervenuto per richiamare specificando che quelle decisioni vengono prese nell’arco di pochissimi secondi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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