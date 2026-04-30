Inchiesta arbitri l’interrogatorio di Gervasoni è terminato Gli aggiornamenti in diretta

Si è concluso l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per frode sportiva, nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pubblico ministero Maurizio Ascione. La giornata ha visto l’interessato presentarsi presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano, dove ha risposto alle domande degli investigatori. L’indagine si concentra su presunti illeciti legati alle attività arbitrali nel calcio professionistico.

Giornata decisiva nell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pm Maurizio Ascione: Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva, si è presentato alla caserma della Guardia di Finanza di Milano per l’interrogatorio. Gianluca Rocchi, l’altro grande protagonista dell’inchiesta, ha invece scelto di non presentarsi. Seguiamo gli aggiornamenti in diretta. 15.04 – È terminato l’interrogatorio di Gervasoni Hanno confermato che non è successo in quanto lui era nella palazzina di serie A e non in quello di serie B dove è stata presa l’8 di marzo 2025. Una doamnda sulla partita Inter-Roma, ma anche lì ha megato di essere intervenuto per richiamare specificando che quelle decisioni vengono prese nell’arco di pochissimi secondi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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