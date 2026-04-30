Inchiesta arbitri legale Gervasoni | Audio Var Inter-Roma manomesso? Escluso al 100%

Un legale coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri ha dichiarato che l'audio relativo alla partita tra Inter e Roma non è stato manomesso. Durante un intervento pubblico, ha affermato che, riguardo a quella partita, non ci sono stati interventi o manipolazioni nel materiale audio. La dichiarazione è arrivata dopo aver esaminato le registrazioni e le evidenze disponibili, concludendo che l'integrità dell'audio è stata mantenuta.

(Adnkronos) – “Su Inter-Roma abbiamo chiarito come anche in quella occasione non sia stato fatto un intervento. Le immagini lo chiariscono in maniera anche abbastanza efficace”. Lo ha detto Michele Ducci, il legale di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza ‘Silvio Novembre’. Il legale ha aggiunto: “Audio manomesso? Lo escludo al 100%”. Durante Inter-Roma del 27 aprile 2025 la sala Var non intervenì sul rigore non assegnato dall’arbitro ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck. “Una decisione che anche in questo caso viene presa in 10-15 secondi, dunque non c’è tempo materiale perché qualcuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un’altra”, ha detto l’avvocato Ducci.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni”È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti... Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore a Milano: “Escludo al 100% manomissione audio Var”Tempo di lettura: < 1 minutoUna manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma “la escludo al 100%”. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime. Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioniÈ durato quattro ore l'interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm ... lapresse.it L’inchiesta sugli arbitri, interrogato Gervasoni: Escludo la manomissione dell’audio Var di Inter-RomaDopo circa quattro ore si è rivisto Andrea Gervasoni. L’ex Supervisore VAR è stato ascoltato questa mattina dal pubblico ministero Ascione in un interrogatorio molto lungo, durato quasi quattro ore. G ... calcioatalanta.it Gervasoni all’uscita dall'interrogatorio: «Escludo al 100% una manomissione dell’audio VAR di Inter-Roma» - facebook.com facebook ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com