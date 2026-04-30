Inchiesta arbitri Gervasoni interrogato | Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni

L’interrogatorio di Andrea Gervasoni, l’arbitro designato come disegnatore Var, si è svolto nella caserma della Guardia di Finanza di Milano e ha avuto una durata di quattro ore. Il testimone è stato ascoltato dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Durante l’interrogatorio, Gervasoni ha affermato di escludere eventuali manomissioni nell’audio registrato tra il Var e l’arbitro in occasione della partita tra Roma e un’altra squadra.

È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti al pm Maurizio Ascione. “Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo”, ha detto Gervasoni all’uscita che ha aggiunto: “Una faida tra arbitri? Non rispondo a queste cose”. Gervasoni: “Escludo al 100% manomissioni audio Inter-Roma”. “Una manomissione dell’audio del var in Inter-Roma? Lo escludo al 100%”, ha detto Gervasoni in merito a una possibile manomissione dell’audio della sala Var nella partita Inter Roma di del 27 aprile 2025, con il mancato intervento sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni” Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore a Milano: “Escludo al 100% manomissione audio Var”Tempo di lettura: < 1 minutoUna manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma “la escludo al 100%”. Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Rocchi indagato L'accusa dei pm: Il designatore scelse arbitri graditi all'Inter. Lui si autosospende. L’inchiesta sugli arbitri, interrogato Gervasoni: Escludo la manomissione dell’audio Var di Inter-RomaDopo circa quattro ore si è rivisto Andrea Gervasoni. L’ex Supervisore VAR è stato ascoltato questa mattina dal pubblico ministero Ascione in un interrogatorio molto lungo, durato quasi quattro ore. G ... calcioatalanta.it Inchiesta arbitri, interrogato Andrea Gervasoni: L’audio di Inter-Roma non è stato manomesso. Nessun coinvolgimento su Salernitana-ModenaA Milano il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena, sarà ascoltato dal pm Maurizio Ascione. L’ex designatore Gianluca Rocchi invece non sarà presente ... ilgiorno.it Gervasoni all’uscita dall'interrogatorio: «Escludo al 100% una manomissione dell’audio VAR di Inter-Roma» - facebook.com facebook ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com