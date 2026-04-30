Avvocato Di Cintio | Nuova Calciopoli? Ipotesi fuori luogo nessun coinvolgimento per club e vertici federali

L'avvocato Di Cintio ha commentato le voci di una possibile nuova Calciopoli, affermando che si tratta di un'ipotesi priva di fondamento. Ha specificato che nessun club né i vertici federali risultano coinvolti in situazioni sospette. Le sue dichiarazioni sono state riportate da fonti giornalistiche nel contesto delle recenti discussioni sul calcio italiano. La questione continua a essere oggetto di attenzione tra gli addetti ai lavori.

Avvocato Di Cintio: «Nuova Calciopoli? Fuori luogo parlarne, nessun coinvolgimento per club e vertici federali». Le dichiarazioni. L’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto nel podcast “Sette Vite” di Hoara Borselli per analizzare l’attuale inchiesta che coinvolge il settore arbitrale italiano. Secondo il legale, i presupposti per un reato grave non sussistono: « Non ci sono gli elementi per parlare di frode sportiva, mi sembra una vicenda interna al mondo arbitrale, non capisco chi possa averne tratto un vantaggio ». Di Cintio ha poi spento sul nascere i paragoni con scandali del passato: « Credo sia fuori luogo ipotizzare una nuova Calciopoli, ci sono tante differenze, qui non sono coinvolti né club né i vertici federali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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