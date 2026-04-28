Inchiesta arbitri accuse shock di De Meo | Un sistema che genera paura e condiziona le partite

Un’indagine sui controlli sugli arbitri ha portato alle accuse di un ex arbitro, che ha affermato che il sistema crea paura e influenza le decisioni durante le partite. Le sue dichiarazioni riguardano l’uso del VAR e le pressioni interne alla categoria. Le affermazioni hanno messo in discussione la stabilità dell’Associazione Italiana Arbitri, già sotto scrutinio per le recenti polemiche.