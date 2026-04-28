Caso Rocchi De Meo | Io emarginato a causa di una segnalazione! Fui accusato da Rocchi Gervasoni venne faccia a faccia…

Il caso Rocchi continua a occupare le pagine sportive e giudiziarie, con dichiarazioni che mettono in discussione rapporti e dinamiche all’interno del calcio. Un protagonista ha riferito di essere stato emarginato a seguito di una segnalazione, accusando direttamente Rocchi. Inoltre, si parla di un confronto diretto con Gervasoni, coinvolto in una discussione faccia a faccia. La vicenda potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama calcistico attuale.

Il caso Rocchi tiene banco ormai da giorni, e il mondo del calcio potrebbe doversi preparare ad un altro terremoto pronto a scuotere tutto il sistema, con conseguenze che ad oggi non sembrano ipotizzabili. Siamo ancora all’inizio di una storia che potrebbe riservare diverse sorprese, e quanto sta emergendo in queste ore continua ad alimentare i dubbi su quello che era il sistema all’interno della classe arbitrale. Caso Rocchi, parla l’ex assistente AIA. Un racconto molto particolare arrivare dall’ex assistente dell’AIA Pasquale De Meo, intervento oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Leggi anche: Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: "C'erano un 'codice' per comunicare con la sala Var"“Chi di spada ferisce, di spada perisce”: Domenico Rocca si è affidato a una celeberrima massima che riprende una frase del Vangelo, per commentare... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: C'era un 'codice' per comunicare con la sala Var; Pugno, carta, forbice. Il codice Rocchi per pilotare il Var; Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto; L'ex arbitro De Meo: Così Rocchi sceglieva i codici per comunicare in sala Var. Uno era sasso-carta-forbice. Caso Rocchi, De Meo: Per comunicare un codice con sasso-carta-forbiceL’ex arbitro Pasquale De Meo, intervistato dall’AGI, ha svelato altri retroscena sul caso Rocchi e su come agiva il designatore degli arbitri in sala Var. De Meo descrive una prassi ... lalaziosiamonoi.it Terremoto nel mondo arbitrale, il foggiano De Meo sul caso Rocchi: C'erano un 'codice' per comunicare con la sala VarL'ex assistente foggiano svela il sistema dei gesti dalla sala Var: «Gesti decisi nei raduni per correggere le decisioni e tutelare alcuni arbitri ... foggiatoday.it Costa (FI): “Sul caso Rocchi solita gogna incivile. La Lega Debole la politica che strumentalizza" ️ Di Ruggiero Montenegro "I magistrati non hanno alcuna responsabilità. La responsabilità è di chi traduce un’accusa in accertamento definitivo. Chi cavalca - facebook.com facebook Caso #Rocchi ️ Occhi puntati sul derby di Coppa Italia x.com