Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta sugli arbitri, con l'attenzione rivolta ai dialoghi tra gli ufficiali di gara e il campo durante la partita tra Inter e Roma. Sono stati individuati circa 60 secondi di audio VAR mancanti, sollevando dubbi sulla trasparenza dell'intero sistema. La questione ha portato alla pubblicazione di un'accusa ufficiale, scatenando discussioni sulla gestione delle comunicazioni e sui controlli interni.

di Lorenzo Vezzaro Inchiesta arbitri, i dialoghi tagliati tra Lissone e il campo aprono nuovi scenari sulla trasparenza del sistema AIA. Un’indiscrezione esplosiva lanciata dal portale Fanpage.it sta scuotendo l’ inchiesta arbitri, portando alla luce presunte anomalie nella gestione dei file audio dei direttori di gara. Al centro del caso c’è il contatto tra Ndicka e Bisseck durante la sfida tra Inter e Roma: secondo quanto ricostruito, la versione dei dialoghi mostrata in TV sarebbe stata pesantemente decurtata. Dei circa 90 secondi totali di registrazione relativi all’episodio, ne sarebbero stati trasmessi solo 37, lasciando un “buco” di quasi un minuto di conversazioni rimasto totalmente inedito.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri, il mistero dei 60 secondi mancanti nell’audio VAR di Inter-Roma. Arriva l’accusa pubblica

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