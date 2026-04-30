Inchiesta arbitri il legale di Gervasoni | Non ha interferito su Salernitana-Modena

Il legale dell’arbitro Gervasoni ha dichiarato che il collega non ha avuto alcun ruolo nell’episodio legato alla partita tra Salernitana e Modena. In una nota, ha affermato che Gervasoni ha chiarito di non aver interferito in nessun modo durante l’episodio contestato. La vicenda riguarda un’ipotesi di interferenza arbitrale, ma il rappresentante legale ha precisato che non ci sono state manovre o influenze da parte dell’arbitro.

«Abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana-Modena: Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo». Lo ha detto l'avvocato Michele Ducci, legale di Andrea Gervasoni, ex arbitro e supervisore Var indagato per frode sportiva, al termine dell'interrogatorio davanti ai pm di Milano, durato quattro ore. «Era in una palazzina diversa, non poteva insistere» «Lui era impegnato come Var in Serie A, dunque in una palazzina diversa rispetto a quella della Serie B: è difficile che abbia potuto insistere, non l'ha fatto. Era presente, ma non in quella sala», ha aggiunto. L'invito del legale: «Fate rivedere il...🔗 Leggi su Feedpress.me

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Inchiesta arbitri, avvocato Gervasoni: Non ha interferito

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"Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Lo ha dichiarato l'arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza, a Milano, prima di essere ascoltato in merito all'inc x.com