Inchiesta arbitri Gervasoni interrogato per 4 ore | La ‘bussata’? Ero nell’altro stabile

Un arbitro è stato ascoltato per quattro ore nell’ambito di un’indagine riguardante presunte irregolarità nelle decisioni prese durante una partita. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di un’azione sospetta, ma ha dichiarato di trovarsi in un’altra zona dello stadio al momento dei fatti. La procura sta esaminando le sue dichiarazioni e i video delle partite coinvolte.

Milano, 1 maggio 2026 – A un certo punto, nel corso dell’ interrogatorio di quattro ore dell ’autosospeso supervisore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Gdf in via Oglio, periferia di Milano, i l pm Maurizio Ascione cala l’asso: un’intercettazione telefonica, tra Gervasoni e pare Dino Tommasi, l’attuale designatore al posto di Rocchi, risalente al g iorno successivo alla partita Salernitana-Modena di Serie B disputata l’anno scorso. Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi in occasione della presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A realizzato a Lissone, Monza, 4 Ottobre 2021. ANSA MATTEO BAZZI Le “bussate” in sala Var.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore: “La ‘bussata’? Ero nell’altro stabile” Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore a Milano: “Escludo al 100% manomissione audio Var”Tempo di lettura: < 1 minutoUna manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma “la escludo al 100%”. Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: “Audio Var Inter-Roma? Escludo manomissioni”È durato quattro ore l’interrogatorio del disegnatore Var Andrea Gervasoni, nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre di Milano, davanti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Inchiesta arbitri: Gervasoni interrogato, Rocchi indagato; Inchiesta arbitri, Gervasoni: 'Escludo al 100% la manomissione degli audio Var'; Rocchi indagato L'accusa dei pm: Il designatore scelse arbitri graditi all'Inter. Lui si autosospende. Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato per 4 ore: La ‘bussata’? Ero nell’altro stabileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Inchiesta arbitri, interrogato Andrea Gervasoni: L’audio di Inter-Roma non è stato manomesso. Nessun coinvolgimento su Salernitana-ModenaA Milano il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena, sarà ascoltato dal pm Maurizio Ascione. L’ex designatore Gianluca Rocchi invece non sarà presente ... ilgiorno.it Inchiesta arbitri. Il supervisore VAR Gervasoni risponde per quattro ore alle domande dei pm milanesi e respinge tutte le accuse - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, in corso l’interrogatorio di Gervasoni: “Risponderò ai pm” x.com