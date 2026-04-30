Il 30 aprile 2026, si è svolta un’udienza in Procura riguardante il caso degli arbitri, con il designatore Gianluca Rocchi che ha scelto di non rispondere alle domande. Un ex arbitro ha riferito dell’esistenza di un presunto sistema che coinvolgeva più persone e che molte erano a conoscenza di questa situazione. Gervasoni si è presentato davanti ai pubblici ministeri per essere ascoltato.

Milano, 30 aprile 2026 – Testimoni ascoltati in Procura, che confermano il presunto “sistema” con al centro la figura del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode arbitrale e autosospeso. Di quelle sospette designazioni pilotate “si sapeva” nell’ambiente, ma nessuno è intervenuto fino a quando è venuta a galla l’indagine del pm Maurizio Ascione rimasta a lungo fuori dai riflettori. “Sono tranquillo, ho intenzione di fare chiarezza perché non ho nulla da nascondere”, spiega il supervisore Var Andrea Gervasoni, anche lui autosospeso dopo l’inchiesta, che risponderà alle domande del pm nell’interrogatorio fissato per questa mattina, alle 11, in una caserma della Gdf alla periferia di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso arbitri, Gervasoni davanti al pm. Rocchi sceglie il silenzio. I testimoni: “Il sistema c’è e in tanti sapevano”

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