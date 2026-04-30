Gervasoni e il suo avvocato Ducci hanno concluso un interrogatorio di quattro ore presso la Procura di Milano, in merito a un’indagine che riguarda arbitri e possibili condizionamenti nel campionato di calcio. Durante l’interrogatorio, Gervasoni ha dichiarato con fermezza di escludere al 100% che ci siano state manomissioni nell’audio relativo alla partita tra Inter e Roma.

Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano per quel che riguarda gli arbitri ed eventuali condizionamenti del campionato. Gervasoni. “ Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma “. Ducci ha spiegato che si è rivisto il video di Salernitana-Modena, si è tornati a rivederlo, ma non si è andato molto più in là. Hanno negato interferenze nell’audio di Inter-Roma. Quattro ore di interrogatorio solo per una partita? Per l’avvocato c’è voluto tempo per rivedere il video e parlare dei vari momenti. “Nessuna domanda sulla riunione di San Siro”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”

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