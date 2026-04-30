Dopo l'interrogatorio, un ex arbitro ha dichiarato di aver collaborato con le autorità e di aver fornito tutte le risposte richieste. Ha aggiunto di essersi messo a disposizione del magistrato e di essere in attesa di ulteriori sviluppi. La sua testimonianza fa parte di un'inchiesta che riguarda l'ambito arbitrale e si sta svolgendo sotto massima riservatezza. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche.

“Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo”. Lo ha detto il supervisore Var autosospeso Andrea Gervasoni, indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, al termine dell’interrogatorio davanti al Pm Maurizio Ascione a Milano. “Ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione, c’e’ un’indagine in corso, rispetto il lavoro dei magistrati. Faida tra arbitri? Non rispondo a queste cose”. La Commissione Ue contro Meta: “Viola il Digital Services Act”. Cosa rischia l’azienda di Zuckerberg Ascolta RTL 102.5 agli internazionali BNL d’Italia, programmi e collegamenti in diretta dal Foro italico © 2025 – Panorama s.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inchiesta arbitri, Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Date tutte le risposte che dovevo”

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