Dopo circa quattro ore di ascolto, si è concluso l'interrogatorio di Andrea Gervasoni davanti al pubblico ministero Ascione nell'ambito di un'inchiesta sugli arbitri. L'operazione riguarda eventuali irregolarità legate alle decisioni prese durante alcune partite e si concentra sulla posizione del testimone, che ha risposto alle domande degli inquirenti senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, concluso dopo 4 ore l’interrogatorio di Gervasoni. Ultime

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