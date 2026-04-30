Calcio Gervasoni | Ho dato le risposte che dovevo

L’interrogatorio di Andrea Gervasoni, sospeso e indagato per frode sportiva, si è concluso dopo più di quattro ore. La Procura di Milano ha condotto l’interrogatorio, durante il quale Gervasoni ha affermato di aver fornito le risposte che riteneva opportune. La sua posizione e le dichiarazioni rilasciate sono state al centro dell’attenzione, mentre si attende eventuali sviluppi sul procedimento in corso.

Roma, 30 apr. (askanews) – Si è concluso dopo oltre quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano. All’uscita dalla caserma della Guardia di Finanza “Silvio Novembre” di via Oglio, Gervasoni ha dichiarato: “Ho dato le risposte che dovevo, rispetto il lavoro dei magistrati”, sottolineando di essersi messo a completa disposizione degli inquirenti e di restare ora in attesa degli sviluppi dell’indagine. L’audizione, condotta dal pm Ascione, si è concentrata in particolare sull’episodio di Salernitana-Modena, ritenuto centrale nell’inchiesta sul mondo arbitrale. Solo un accenno, invece, alla gara Inter-Roma, oggetto di una singola domanda da parte dei magistrati.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Morte del piccolo Domenico, parla Oppido: “Ho fatto ciò che dovevo fare e l’ho fatto bene” ´Ho fatto quello che dovevo fare´ – Joao Felix insiste che l’uscita del Chelsea è stata la scelta giustaBreaking: Joao Felix crede di aver “fatto quello che dovevo fare” per la sua carriera lasciando il Chelsea per l’Al-Nassr la scorsa estate. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi indagato per frode sportiva. Per l'accusa sceglieva arbitri graditi all'Inter. Indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni; Caso arbitri, Gervasoni davanti al pm. Rocchi sceglie il silenzio. I testimoni: Il sistema c’è e in tanti sapevano. Calcio, Gervasoni: Ho dato le risposte che dovevoRoma, 30 apr. (askanews) – Si è concluso dopo oltre quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano. All’uscita dalla ca ... askanews.it Gervasoni: Ho dato tutte le risposte che dovevoSi è concluso dopo le 15 l'interrogatorio di Andrea Gervasoni presso la caserma della Guardia di Finanza di via Oglio, a Milano. corrieredellosport.it Calcio in Pillole. . 5 squadre racchiuse in 8 punti. 3 posti in Champions disponibili. Come finirà il campionato Ecco i pronostici dei tifosi di Milan e Juve @melissaaa333 #seriea #serieaenilive #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook Il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Ho parlato con il ministro Abodi: non interverrà a gamba tesa sul calcio» x.com