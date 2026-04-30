Inchiesta arbitri Gervasoni dalla Gdf a Milano | Rispetto il lavoro magistratura

Andrea Gervasoni si è presentato questa mattina presso la caserma della Guardia di Finanza a Milano per essere ascoltato nell’ambito di un’indagine della procura sulla gestione degli arbitri. Accompagnato dal suo avvocato, ha dichiarato di rispettare il lavoro della magistratura e di rispondere alle domande che gli verranno rivolte. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nel settore arbitrale e coinvolge diverse persone, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

“Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”. Così Andrea Gervasoni, accompagnato dal suo legale Michele Ducci, entrando nella caserma della Guardia di Finanza Silvio Novembre, a Milano per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri aperta dalla procura di Milano. “Siamo qui per un episodio”, ha detto il legale del supervisore Var. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta arbitri, Gervasoni dalla Gdf a Milano: “Rispetto il lavoro magistratura” Inchiesta arbitri: Gervasoni dalla GDf di Milano: Rispetto il lavoro della magistratura Notizie correlate Inchiesta arbitri, al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni: “Risponderò, rispetto il lavoro della magistratura”Milano, 30 aprile 2026 – Uno dei giorni chiave, per quanto riguarda l’inchiesta sugli arbitri e le designazioni concordate, è arrivato. Gervasoni: “Siamo qui per un episodio, rispetto il lavoro della magistratura” | PML'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissata per oggi attorno alle ore 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Inchiesta arbitri, non solo Rocchi: indagati anche il supervisore Var Gervasoni e l'addetto Paterna. Ecco per quali accuse; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire. Inchiesta arbitri, Gervasoni in Guardia di Finanza a Milano: Rispetto il lavoro della magistratura, risponderòIl supervisore Var è stato accompagnato dal legale Michele Ducci nella caserma Silvio Novembre. L’audizione. In aggioramento ... affaritaliani.it Inchiesta arbitri, oggi l'interrogatorio di Gervasoni: dalle squadre 'coinvolte' agli indagati, gli aggiornamentiL'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione si sta allargando a tutto il mondo arbitrale: ecco tutte le cose da sapere ... adnkronos.com Caso Inchiesta arbitri Inter-Roma e il rigore su Bisseck: cosa è emerso - facebook.com facebook #Gravina su inchiesta arbitri: "Serve garantismo e non fango. #FIGC No a commissariamento" #SkySport x.com