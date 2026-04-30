Gervasoni | Siamo qui per un episodio rispetto il lavoro della magistratura | PM

Stamattina si terrà l’audizione di Andrea Gervasoni, supervisore del settore automobili, che è attualmente sospeso. L’incontro è previsto per le ore 11 e si svolge nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. Gervasoni ha dichiarato di essere presente per un episodio e ha affermato di rispettare il lavoro della magistratura. La seduta si svolgerà in un contesto legale che coinvolge alcuni aspetti della sua posizione.

L'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissata per oggi attorno alle ore 11. Ecco il suo arrivo L'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissata per oggi attorno alle ore 11. Andrea Gervasoni (Supervisore VAR): Indagato per frode sportiva. È sospettato di aver condizionato gli addetti in sala VAR durante episodi chiave, come la concessione di rigori contestati. Il suo arrivo presso la sede della Guardia di Finanza ripreso dal nostro inviato Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gervasoni: “Siamo qui per un episodio, rispetto il lavoro della magistratura” | PM Notizie correlate Leggi anche: L’avvocato di Gervasoni a Fanpage.it: “Quello del pm è un invito a comparire al buio. Siamo perplessi” Meloni a Milano per il Sì al referendum: "Qui nessuno vuole liberarsi della magistratura"La premier e lo stato maggiore del governo di centrodestra sono intervenuti alla convention di Fratelli d'Italia organizzata al teatro Franco Parenti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'; L'avvocato di Gervasoni a Fanpage.it: Quello del pm è un invito a comparire al buio. Siamo perplessi. Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la RomaDopo l’esplosione mediatica l'interrogatorio del supervisore Var è stato spostato in un luogo segreto. Il legale: «Siamo pronti a chiarire anche se è un invito a comparire al buio» ... corriere.it Inchiesta arbitri: parla Gervasoni, Rocchi diserta. Inter-Roma, nel mirino il contatto tra N’dicka e Bisseck.- - facebook.com facebook Arbitropoli, Rocchi diserta l'interrogatorio ma Gervasoni no: le ultime x.com