Inchiesta arbitri al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni | Risponderò rispetto il lavoro della magistratura

Oggi si è aperto l’interrogatorio di un ex arbitro coinvolto nell’indagine sulle designazioni arbitrali. L’indagato ha affermato che risponderà alle domande e ha espresso rispetto per il lavoro della magistratura. L’episodio rappresenta uno dei momenti più significativi nell’inchiesta avviata da alcuni mesi. La procura ha raccolto diverse testimonianze e documenti nell’ambito delle indagini sulla presunta manipolazione delle assegnazioni delle partite.

Milano, 30 aprile 2026 – Uno dei giorni chiave, per quanto riguarda l’inchiesta sugli arbitri e le designazioni concordate, è arrivato. Oggi il pm Maurizio Ascione, promotore dell’indagine, ascolterà l’arbitro Andrea Gervasoni. Il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena ha commentato così al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza a Milano: "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Stessa linea per Michele Ducci, avvocato dello stesso Gervasoni: "Siamo qui per un episodio solo. Risponderemo a quello che ci chiederanno". Articolo in aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inchiesta arbitri, al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni: “Risponderò, rispetto il lavoro della magistratura” Notizie correlate Gervasoni arrivato per l’udienza con i pm: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò»Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Leggi anche: LIVE Inchiesta arbitri: stamattina l'interrogatorio di Gervasoni a Milano Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni. Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni risponde ai PM, testimoni parlano di designazioni pilotateLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it Rocchi e inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato oggi. Le news LIVEL'interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso, è fissato per oggi attorno alle ore 11. Gervasoni, a differenza di Gianluca Rocchi (che ha scelto di non presentarsi), ha manifestato ... sport.sky.it Andrea Gervasoni ha fatto pochi minuti fa il suo ingresso nella caserma della Guardia di Finanza di Via Oglio, dove tra pochi minuti sarà interrogato dal pubblico ministero Maurizio Ascione in merito all’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sport - facebook.com facebook "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Lo ha dichiarato l'arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza, a Milano, prima di essere ascoltato in merito all'inc x.com