Inchiesta arbitri al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni | Risponderò rispetto il lavoro della magistratura

Da quotidiano.net 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è aperto l’interrogatorio di un ex arbitro coinvolto nell’indagine sulle designazioni arbitrali. L’indagato ha affermato che risponderà alle domande e ha espresso rispetto per il lavoro della magistratura. L’episodio rappresenta uno dei momenti più significativi nell’inchiesta avviata da alcuni mesi. La procura ha raccolto diverse testimonianze e documenti nell’ambito delle indagini sulla presunta manipolazione delle assegnazioni delle partite.

Milano, 30 aprile 2026 – Uno dei giorni chiave, per quanto riguarda l’inchiesta sugli arbitri e le designazioni concordate, è arrivato. Oggi il pm Maurizio Ascione, promotore dell’indagine, ascolterà l’arbitro Andrea Gervasoni. Il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena ha commentato così al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza a Milano: "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Stessa linea per Michele Ducci, avvocato dello stesso Gervasoni: "Siamo qui per un episodio solo. Risponderemo a quello che ci chiederanno". Articolo in aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Inchiesta arbitri, al via l’interrogatorio di Andrea Gervasoni: “Risponderò, rispetto il lavoro della magistratura”

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