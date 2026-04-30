Inchiesta arbitri ecco cosa ha detto Gervasoni durante l' interrogatorio

Giovedì 30 aprile si è svolto un interrogatorio di quattro ore a carico di Andrea Gervasoni, supervisore Var sospeso, coinvolto in un’indagine per frode sportiva condotta dalla Procura di Milano. Durante l’audizione, l’indagato ha fornito la propria versione dei fatti, senza ulteriori dettagli pubblicati. L’interrogatorio si è concluso nel pomeriggio, mentre proseguono le indagini sulla vicenda legata agli arbitri.

È durato quattro ore (e si è concluso nel pomeriggio di giovedì 30 aprile) l’interrogatorio l’interrogatorio del supervisore Var autosospeso Andrea Gervasoni, indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano.“Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho.🔗 Leggi su Milanotoday.it

NUOVI RETROSCENA SU INTER-ROMAJ.MARTINEZ PIÙ DI VICARIOSOGNO NICO PAZ

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