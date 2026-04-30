inchiesta arbitri cosa ha detto il primo interrogatorio di gervasoni

Il primo interrogatorio di Gervasoni nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri si è svolto oggi e ha avuto una durata di quasi quattro ore. Si tratta del primo di una serie di confronti previsti dal procedimento del pubblico ministero Ascione, che si concentrano sul ruolo e le attività degli arbitri nel calcio. La discussione ha coinvolto diversi aspetti delle pratiche e delle eventuali irregolarità nel settore arbitrale.

Un confronto lungo quasi quattro ore, il primo di una serie che accompagnerà l’inchiesta del pm Ascione sul mondo arbitrale nelle prossime settimane. A Milano si è presentato Andrea Gervasoni, (ex) supervisore del Var per la Serie A che è uno dei destinatari degli avvisi di garanzia che il 25 aprile hanno squarciato la serenità del calcio italiano. Braccio destro del designatore (ex) Gianluca Rocchi, Gervasoni è stato a lungo nella stanza della caserma della Guardia di Finanza dove il magistrato lo ha convocato. Ne è uscito sereno, convinto di aver chiarito la propria posizione, ma anche lasciandosi dietro qualche risposta alle tante domande che hanno accompagnato la scoperta che da mesi la Procura di Milano stava investigando sul sistema arbitrale.🔗 Leggi su Panorama.it

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