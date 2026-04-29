Nuovi dettagli emergono nel caso delle designazioni arbitrarie nel calcio italiano, con conferme sulle responsabilità di Rocchi nelle nomine pilotate. L’agenzia di stampa ANSA ha riferito ulteriori elementi che riguardano lo scandalo che coinvolge le scelte arbitrali e le possibili manipolazioni nel sistema delle designazioni. La vicenda continua a occupare le pagine di cronaca sportiva, alimentando discussioni sul funzionamento delle assegnazioni degli arbitri.

Come riporta l’agenzia di stampa ANSA, arrivano ulteriori dettagli sullo scandalo arbitri che investendo il mondo del calcio. Nel dettaglio, sotto la lente degli investigatori ci sarebbero due scelte dell’ex designatore, legate a una presunta “combine” avvenuta a San Siro il 2 aprile 2025. Le designazioni riguarderebbero Andrea Colombo, indicato come “gradito” all’Inter per la trasferta di Bologna del 20 aprile dello scorso anno, e Daniele Doveri, assegnato alla semifinale di Coppa Italia con l’obiettivo — secondo l’ipotesi accusatoria — di escluderlo da un’eventuale finale e dalle ultime gare di campionato della squadra nerazzurra, che lo considerava “poco gradito”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Caso arbitri, arrivano conferme sulle designazioni pilotate di Rocchi

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